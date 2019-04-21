«Инструмент по созданию инфоповода»: суд отклонил иск украинского адвоката о снятии Зеленского с выборов президента

Шестой апелляционный суд Киева отклонил иск о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов, которые состоятся 21 апреля. Адвокат Андрей Хилько обвинил шоумена в нарушении законодательства — якобы тот подкупал избирателей. В качестве доказательства юрист привёл фотографию публикации политика в социальной сети, в которой говорилось о раздаче бесплатных билетов на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко. Однако суд не нашёл в действиях политика признаков подкупа и отказался обязать ЦИК отменить регистрацию кандидата. В штабе Зеленского заявили, что эти обвинения — попытка не допустить кандидата до выборов. Команда Порошенко опровергла свою причастность к иску.

Суд в Киеве отклонил иск о снятии с выборов президента Украины кандидата Владимира Зеленского. Согласно итоговому решению, призывы шоумена приобретать бесплатные билеты на дебаты не подпадают под определения «подкуп избирателей» и «предвыборная агитация».

Иск подал украинский адвокат, наблюдатель на выборах от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

«Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя. Исковое требование — аннулирование регистрации кандидатом, дело №855/124/19», — написал он.

Согласно его сообщению, речь в иске идёт о «подкупе избирателей». В исковом заявлении, которое опубликовало издание «Страна.ua», говорится, что нарушением законодательства, по мнению Хилько, стала публикация на странице в социальной сети Зеленского. Там кандидат заявил о бесплатной раздаче билетов на дебаты между ним и президентом Украины Петром Порошенко.

«Такая предвыборная агитация или предоставление избирателям бесплатно либо на льготных условиях любых услуг, лотерей, сопровождающееся упоминанием имени кандидата, считается подкупом избирателей в п. 1 ч. 3 ст. 56 закона («О выборах президента Украины»)», — говорится в документе.

При этом в качестве доказательств Хилько приложил только фотографию страницы Зеленского в социальных сетях.

Адвокат особо подчеркнул, что действует от своего имени, а не от лица Порошенко.

«Как официальный наблюдатель от общественной организации, я за последние три недели подал более восьми исков… Я определил из публикаций, которые делал кандидат, являющийся сегодня ответчиком, что он нарушает закон. Квалификация статьи — это лично моё мнение. Как суд решит — другое дело», — сказал Хилько.

При этом само заседание суда было назначено на 21:00, однако Хилько ходатайствовал о переносе времени на более позднее.

«Я буду ходатайствовать в суде, чтобы суд перенёс заседание и привлёк вторую сторону. Возможно, сторона ответчика не знает об этом иске», — сказал он журналистам.

Представитель Зеленского просил суд отказать обвинению в полном объёме. Аналогичную просьбу высказал и представитель ЦИК Украины, которая фигурирует как третья сторона процесса. Также в ЦИК отметили, что не смогут выполнить требование суда в случае удовлетворения иска.

Отметим, что по действующему украинскому законодательству ЦИК не может отказать в регистрации кандидата позднее чем за 30 дней до голосования. Исключения касаются только поданного лично кандидатом заявления, аннулирования его гражданства, смены им места жительства за пределы Украины или же признание претендента недееспособным.

По мнению представителя штаба Зеленского, поданный иск — это последняя попытка отказать кандидату в регистрации.

«Данный иск является только инструментом по созданию инфоповода и последней попыткой не пустить кандидата к выборам, а поэтому имеет повышенную общественную опасность», — сказал он в ходе заседания.

В штабе Зеленского, комментируя эту новость, назвали поданный иск безосновательным и бесперспективным.

«Представленный в Шестой апелляционный административный суд иск наблюдателя от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрея Хилько об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным», — написали представители команды политика в Telegram-канале.

В команде Порошенко, в свою очередь, заявили о непричастности к этому иску.

«Мы никакого отношения к этому иску вообще не имеем, мы считаем, что это дискредитация накануне выборов», — приводит «Громадське ТВ» слова представителя штаба Олега Медведева.

Выборы президента Украины состоятся 21 апреля. Участки откроются в 8:00 по киевскому времени, голосование завершится в 20:00. В первом туре победу одержал Зеленский, получивший поддержку от 30,24% избирателей. Он почти в два раза опередил Порошенко (15,95%).

Дебаты кандидатов в президенты состоялись 19 апреля на стадионе «Олимпийский».