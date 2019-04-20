МВД Украины взяло избирательные участки под круглосуточную охрану
- Reuters
«Уже взяли под круглосуточную охрану 197 ОИК и почти 30 тыс. избирательных участков», — цитирует его пресс-служба МВД.
Аваков добавил, что общественный порядок в день второго тура выборов будут обеспечивать около 130 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
При этом в случае чрезвычайных ситуаций планируется задействовать резервные группы.
Министр подчеркнул, что правоохранители будут пребывать на избирательных участках до окончательного подсчёта голосов.
В «день тишины» украинская полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.