МВД Украины взяло избирательные участки под круглосуточную охрану

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Министерство внутренних дел Украины взяло под круглосуточную охрану 197 окружных избирательных комиссий и около 30 тыс. избирательных участков. Об этом сообщил глава ведомства Арсен Аваков.
МВД Украины взяло избирательные участки под круглосуточную охрану
  • Reuters

«Уже взяли под круглосуточную охрану 197 ОИК и почти 30 тыс. избирательных участков», — цитирует его пресс-служба МВД.

Аваков добавил, что общественный порядок в день второго тура выборов будут обеспечивать около 130 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

При этом в случае чрезвычайных ситуаций планируется задействовать резервные группы.

Министр подчеркнул, что правоохранители будут пребывать на избирательных участках до окончательного подсчёта голосов.

В «день тишины» украинская полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.

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