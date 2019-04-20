В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»

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Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. По одному факту начато уголовное производство.
В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»
  • Reuters

«По одному сообщению открыто уголовное производство. Составлено пять административных протоколов. Подчёркиваю, что полиция реагирует на все сообщения, связанные с нарушениями избирательного законодательства», — приводит Интерфакс-Украина слова Фацевича.

Он отметил, что полиция призывает всех участников избирательного процесса соблюдать закон.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не может по ночам смотреть телесериал «Игра престолов» из-за того, что украинская действительность представляется ему более интересной.

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