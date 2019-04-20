Украинский адвокат заявил о подаче иска против Зеленского
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«Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя. Исковое требование — аннулирование регистрации кандидатом», — написал он.
По словам Хилько, заседание состоится 20 апреля в 21:00 в Шестом апелляционном административном суде Киева.
Как отмечает издание со ссылкой на сайт Судебной власти Украины, иск против Зеленского «действительно будет рассматриваться сегодня, 20 апреля, в Шестом апелляционном суде».
Ранее на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.