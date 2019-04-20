Украинский адвокат заявил о подаче иска против Зеленского

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Украинский адвокат Андрей Хилько заявил, что он подал иск в суд против кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского. Об этом информирует «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление Хилько в Facebook.
Украинский адвокат заявил о подаче иска против Зеленского
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя. Исковое требование — аннулирование регистрации кандидатом», — написал он.

По словам Хилько, заседание состоится 20 апреля в 21:00 в Шестом апелляционном административном суде Киева.

Как отмечает издание со ссылкой на сайт Судебной власти Украины, иск против Зеленского «действительно будет рассматриваться сегодня, 20 апреля, в Шестом апелляционном суде».

Ранее на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

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