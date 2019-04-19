«Похоже на лебединую песнь»: чем запомнились дебаты Зеленского и Порошенко

19 апреля в Киеве на стадионе «Олимпийский» прошли дебаты кандидатов в президенты Украины — Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Вживую посмотреть на первую очную беседу претендентов на высший государственный пост пришли 22 тыс. украинцев. На протяжении часа Порошенко и Зеленский задавали друг другу неудобные вопросы и даже один раз встали на колени перед аудиторией. После этого нынешний президент отправился в телестудию, где дебаты должны были продолжиться, однако Зеленский решил проигнорировать это мероприятие. В итоге Порошенко потратил это время на предвыборную агитацию. О чём говорили кандидаты на стадионе и как эта «беседа» может повлиять на результаты предстоящих выборов — в материале RT.

Пятница, 19 апреля 2019 года, вполне может войти в историю мировой политики как день, когда дебаты кандидатов в президенты страны впервые прошли на многотысячном стадионе. Первая очная дискуссия украинского лидера Петра Порошенко и фаворита предвыборной гонки Владимира Зеленского могла стать ещё более запоминающейся, пройди она на двух сценах, как планировалось.

Прямо перед началом мероприятия на киевском стадионе «Олимпийский» действующий президент нарушил заранее оговорённый сторонами формат проведения дебатов, который по соображениям безопасности призывало не нарушать МВД Украины. После проведения жеребьёвки, в которой определилось, что первым выступать будет Зеленский, Порошенко со своей командой обогнул поле спортивной арены и поднялся на сцену к своему политическому оппоненту.

Таким образом, перед началом дебатов находившиеся у противоположной сцены сторонники действующего президента (которых по тем или иным причинам собралось в несколько раз больше, чем приверженцев Зеленского) оказались отделены от эпицентра событий двойным заграждением и полицейским оцеплением.

Кстати, несмотря на ряд оценок, согласно которым стадион могли посетить до 60 тыс. человек, на дебаты в итоге пришли всего 22 тыс. украинцев. Такие цифры на брифинге озвучил первый замглавы МВД Сергей Яровой, добавивший, что для обеспечения безопасности мероприятия были задействованы 10 тыс. правоохранителей.

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© Vasily Fedosenko

«Я — результат ошибок Порошенко»

Регламент дебатов предполагал два пятиминутных вступительных слова, серию вопросов-ответов кандидатов друг другу, два пятиминутных заключительных слова и в самом конце — ещё по 30 секунд каждому из участников президентской гонки.

Первым начал Владимир Зеленский, который признался, что в своё время он сам, как и многие другие украинцы, голосовал за Петра Порошенко на выборах главы государства. Однако, по его словам, это было ошибкой.

«Есть два Петра Порошенко: Пётр первый и Пётр второй. Пётр первый кричит на Михайловской против Путина, а второй — передаёт ему приветики через Медведчука. Пётр первый говорит, что открывает школы, а Пётр второй тем временем открывает магазины «Рошен». Пётр первый говорит: я передаю магазины в слепой траст, а Пётр второй за год обогащается в 82 раза. Пётр первый обещает доллар по 10, а второй — делает по 30. Поэтому мы здесь. Я — результат ошибок Порошенко», — закончил свою вступительную речь шоумен.

В свою очередь, действующий глава государства обвинил своего соперника в политической неопытности, а также в том, что Зеленский четыре года назад «прятался от военкомата» (к этой теме Порошенко неоднократно будет возвращаться в ходе дебатов).

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«Я акцентирую внимание: мы видим дорогую обёртку его предвыборной программы. Кто-то — повышение пенсий, кто-то — снижение тарифов, а кто-то — движение в Европу. Владимир, вы сам сказали, что вы — кот в мешке. Так вот, вы просто мешок», — сказал Порошенко.

Далее последовал блок вопросов-ответов, в рамках которого кандидаты скорее пытались выбить друг друга из колеи (задавая неудобные вопросы и зачастую переходя на прямые обвинения), нежели стараясь всерьёз прояснить позицию оппонента по тому или иному вопросу.

Причём в глаза явно бросалось разительное отличие, с которым политики вели дискуссию. Если Зеленский относительно спокойно вёл разговор, то Порошенко постоянно говорил на повышенных тонах, чуть не срываясь на крик. Позднее в телеэфире он объяснит это тем, что на стадионе было громко и ему приходилось напрягать голос. Зеленскому этого, однако, почему-то делать не приходилось (хотя ближе к концу дебатов он всё же поддался эмоциям и также перешёл на повышенные тона).

В заключительном блоке лидер президентской гонки (а согласно последним опросам, за Зеленского готовы проголосовать более 70% украинцев) признал, что правление Порошенко было отмечено рядом знаковых достижений.

«Томос, мова, армия, безвиз — всё, что было на билбордах. Только я не понимаю, почему все эти достижения вы записали себе... Дело даже не в том, что в вашем окружении взяточники. Самое плохое, что вы отняли у нас пять лет», — заявил шоумен.

В ответ Порошенко назвал своего соперника по президентской гонке талантливым актёром и пригласил Зеленского продолжить дискуссию на телевидении (в итоге шоумен проигнорировал этот эфир и Порошенко, согласно регламенту, использовал его для предвыборной агитации).

«Хочу обратиться к сторонникам Зеленского: друзья, нам надо смотреть в будущее, а не отдать её в руки Коломойского и Путина. Обновление власти можно сделать на парламентских выборах, но не президентских. Не может войну с российской агрессией вести актёр, пусть и талантливый», — подытожил президент, призвав украинцев прийти на выборы 21 апреля.

Стоит добавить, что, пожалуй, самым ярким моментом дебатов стал эпизод, в котором Зеленский предложил Порошенко вместе встать на колени «перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа, отца, перед детьми, которые потеряли отца». После чего кандидаты встали на колени на сцене — Зеленский лицом к залу, а Порошенко — спиной, по всей видимости, целуя флаг, который держала в руках одна из членов его команды.

«Публичный поиск стрелочника»

Официальные итоги дебатов не были подведены, потому что этого не предусматривал регламент, однако содержание дискуссии было скептически встречено как украинскими, так и российскими политиками и экспертами.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, дебаты на киевском стадионе оставили у него впечатление «между тотальной демагогией и откровенным фарсом».

«Не думаю, что дебаты переломят ход предвыборной кампании. Порошенко был напористее, но не был убедителен. Похоже на его лебединую песнь — столь же фальшивую, как всё его президентство», — заявил сенатор.

В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT констатировала, что дискуссия кандидатов в президенты Украины превратились в публичный поиск стрелочника, виновного в развале страны, коленопреклонение и взаимные обвинения.

«Хлеба и зрелищ — так можно характеризовать происходящее на Украине», — сказала сенатор.

При этом она отметила, что одним из самых ярких политических событий 2019 года, включая прошедшие дебаты, стало снятие крымского вопроса с публичной политической повестки Украины.

Ещё один собеседник RT, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек указал на то, что ни один из кандидатов не сказал, что он избирается ради Украины, повышения благосостояния украинского народа, обретения Украиной мира.

«У одного в голове «яркие обёртки», у другого — какая-то жгучая месть за ошибки, совершённые предыдущей властью. Складывается впечатление, что государство Украина и его население — это где-то там, за бортом», — сказал парламентарий.

Комментируя выступление на дебатах Петра Порошенко, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик обратил внимание на то, что на любое обвинение Зеленского и любой заданный вопрос президент «прикрывался Россией».

Депутат добавил, что глава государства полностью утратил инициативу в дебатах и «изначально проиграл их, согласившись на условия Зеленского».

«Дебаты на стадионе существенно отличаются от дебатов в тёплой и уютной студии, к которым привык действующий президент Украины. И оппонент Порошенко в полной мере воспользовался своим опытом участия именно в таких мероприятиях — в КВН, в стендап-шоу, — где реакция зрителей, умение завести толпу, сыграть на её чувствах, рассмешить её, в конце концов, важнее, чем весь смысл сказанного», — считает Белик.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, мероприятие на «Олимпийском» стало чистым шоу, в котором не было никаких дебатов. Хотя, учитывая формат этой дискуссии, иного результата быть и не могло, полагает аналитик.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что он не может припомнить, в какой ещё стране мира из последних дебатов кандидатов на высший государственный пост устраивали шоу.

«Конечно, интересно было это всё послушать. Зеленский свою задачу выполнил, никаких провалов не было, попытки Порошенко надавить на него не удались. Эти дебаты никаким образом не повлияют на принятое электоратом решение. Те пропорции, которые были, останутся без изменений. На дебатах не прозвучало ничего такого, что могло бы изменить расклад, не было вызвано каких-то эмоций», — подытожил Дудчак.

«Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения»

Добавим, что 19 апреля ознаменовалось небывалым ажиотажем в столице Украины. В преддверии дебатов в украинском МВД объявили о сложной транспортной ситуации в Киеве.

«На въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны», — отмечал первый замглавы ведомства Сергей Яровой.

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Посетителей дебатов призывали приходить на стадион «налегке» и не брать с собой какие-либо предметы, которые можно использовать в качестве оружия, в том числе метательного. Помимо 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов, к обеспечению безопасности привлекли самолёт Ан-26 и медицинский вертолёт Eurocopter EC-145 ГОЧС. Вдобавок на крышах жилых многоэтажных домов дежурили снайперы. Тем не менее как сами дебаты, так и в целом ситуация в Киеве не ознаменовались какими-либо значительными нарушениями.

Кроме того, в Окружной административный суд Киева поступил иск о запрете выезда за границу Петру Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому зампреду фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко. Истцом выступил ведущий телеканала «1+1» Александр Дубинский.

Ранее в Кремле сообщили, что будут наблюдать за дебатами, а запись мероприятия обязательно будет передана президенту РФ Владимиру Путину.

«В любом случае попробуем это записать, передать президенту тоже, может, у него будет какое-то время на выходных посмотреть. Конечно же, мы это всё в наши дайджесты включим», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он выразил надежду на то, что новый украинский президент не будет принадлежать к «партии войны».

«Никакие сделки с Путиным или с Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских, и украинцев, которые живут и в России, и на Украине», — сказал Песков.

Второй тур

Второй тур выборов президента Украины состоится в воскресенье, 21 апреля. Дополнительный раунд голосования был назначен в связи с тем, что ни один из 39 баллотировавшихся на пост в первом туре не преодолел порог в 50% голосов. Лидером стал Владимир Зеленский, получивший поддержку от 30,24% избирателей. Он почти в два раза опередил Петра Порошенко (15,95%).

Инаугурация победителя голосования должна пройти в Раде не позднее 3 июня.