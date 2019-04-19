«Олимпийское» ожидание: как Украина готовится к дебатам Зеленского и Порошенко

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Владимир Смирнов, Елена Онищук
Сегодня в 19:00 мск на киевском стадионе «Олимпийский» пройдут дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко — кандидатов на пост президента Украины. Встреча перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля, станет первой публичной дискуссией политиков. Согласно опросам общественного мнения, Зеленский пользуется поддержкой более 72% избирателей. RT покажет прямую видеотрансляцию дебатов.
«Олимпийское» ожидание: как Украина готовится к дебатам Зеленского и Порошенко
  • © Vasily MAXIMOV / AFP
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  • 19 апреля 2019

    «Попробуем достать билеты через Зеленского. Зачем поддерживать Порошенко, когда он даже выдачу билетов организовать не может», — заявила одна из женщин в толпе.

    Отметим, что для того, чтобы получить билет в фан-зону Петра Порошенко, необходимо было оставить заявку на сайте, после чего представители президента связывались с человеком и выделяли ему билет. Забрать его нужно было в палатке на Майдане.

  • Между тем, как передаёт киевский корреспондент RT, сотни людей, которые столпились у палаток Петра Порошенко, не смогли получить билеты на стадион. Организаторы говорили, что они закончились, и предлагали пойти на стадион.

    «У нас всего было около 3 тыс. билетов. Даже на тех, кто зарегистрировался, не хватит», — сказал человек в палатке.

    • RT

  • Тысячи людей колонной выдвинулись к стадиону «Олимпийский».

    • Тысячи людей идут к стадиону «Олимпийский», где пройдут дебаты Порошенко и Зеленского

  • «Обращаюсь к вам и прошу 21 апреля прийти на выборы и обязательно привести родных и близких. Убедите как минимум трёх приверженцев Зеленского и других кандидатов, приведите их на избирательный участок. Этого будет вполне достаточно для нашей победы», — также заявил Порошенко, обращаясь к собравшимся на Майдане.

    В центре Киева помимо сторонников действующего президента в гражданском также сформировалась колонна украинских националистов, одетых в камуфляжную форму и с красно-чёрными флагами ультраправых организаций. Позднее участники мероприятия двинулись по Владимирской улице к олимпийскому стадиону.

  • Перейдём к событиям сегодняшнего дня. Пётр Порошенко собрал своих сторонников на площади Независимости (майдане Незалежности) в центре Киева и обратился к ним в рамках акции «Защити Украину». По его словам, в ходе грядущего голосования украинцам предстоит сделать выбор не между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

    «Мы с вами знаем точную ставку на этих выборах — продолжит Украина свой путь в ЕС и НАТО или опять всё будет спущено на тормозах», — указал действующий лидер.

    • © Sergei GAPON / AFP

  • В конечном счёте на этой неделе штабы кандидатов в президенты договорились об условиях проведения дебатов на киевском стадионе «Олимпийский». Министерство внутренних дел Украины ожидает, что эту публичную дискуссию посетят порядка 60 тыс. человек.

    При этом в четверг, 18 апреля, портал debaty2019.org.ua проинформировал, что все билеты на дебаты реализованы.

  • Затем Порошенко заявил, что ждёт Зеленского на стадионе «Олимпийский» в воскресенье, 14 апреля. Однако шоумен ответил, что намерен встретиться со своим политическим соперником лишь в пятницу, 19-го числа.

    В итоге действующий глава государства всё же собрал своих сторонников на «Олимпийском» 14 апреля, где фактически устроил митинг в свою поддержку. По оценке СБУ, это мероприятие посетили 15 тыс. человек.

  • Позднее, следуя одному из выдвинутых условий проведения дебатов, кандидаты в президенты сдали анализы крови на алкоголь и наркотики. Оба политика заявили, что успешно прошли тесты.

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  • Несмотря на явно провокационный характер выдвинутого Зеленским предложения, Порошенко неожиданно для многих согласился на него буквально через несколько часов, опубликовав ответную видеозапись у себя в Twitter.

    Президент отметил, что прописанные в законе правила дебатов предполагают их проведение на базе общественного телевидения, однако заявил, что готов сделать исключение.

    «Стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — сказал Порошенко.

  • Напомним, что необычное место проведения дебатов — многотысячный стадион — было выбрано после того, как Владимир Зеленский вечером 3 апреля сообщил о готовности к прямой дискуссии с Петром Порошенко. Однако он поставил для этого ряд условий, включая проведение встречи на «Олимпийском», право на прямую трансляцию для всех каналов, а также обязательную медицинскую экспертизу на алкоголь и наркотики для обоих кандидатов.

    «Даю вам 24 часа. Думай...те», — заявил в своём видеообращении к действующему главе государства Зеленский.

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