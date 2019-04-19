«Олимпийское» ожидание: как Украина готовится к дебатам Зеленского и Порошенко
- © Vasily MAXIMOV / AFP
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19 апреля 2019
«Попробуем достать билеты через Зеленского. Зачем поддерживать Порошенко, когда он даже выдачу билетов организовать не может», — заявила одна из женщин в толпе.
Отметим, что для того, чтобы получить билет в фан-зону Петра Порошенко, необходимо было оставить заявку на сайте, после чего представители президента связывались с человеком и выделяли ему билет. Забрать его нужно было в палатке на Майдане.
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Между тем, как передаёт киевский корреспондент RT, сотни людей, которые столпились у палаток Петра Порошенко, не смогли получить билеты на стадион. Организаторы говорили, что они закончились, и предлагали пойти на стадион.
«У нас всего было около 3 тыс. билетов. Даже на тех, кто зарегистрировался, не хватит», — сказал человек в палатке.
- RT
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Тысячи людей колонной выдвинулись к стадиону «Олимпийский».
- Тысячи людей идут к стадиону «Олимпийский», где пройдут дебаты Порошенко и Зеленского
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«Обращаюсь к вам и прошу 21 апреля прийти на выборы и обязательно привести родных и близких. Убедите как минимум трёх приверженцев Зеленского и других кандидатов, приведите их на избирательный участок. Этого будет вполне достаточно для нашей победы», — также заявил Порошенко, обращаясь к собравшимся на Майдане.
В центре Киева помимо сторонников действующего президента в гражданском также сформировалась колонна украинских националистов, одетых в камуфляжную форму и с красно-чёрными флагами ультраправых организаций. Позднее участники мероприятия двинулись по Владимирской улице к олимпийскому стадиону.
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Перейдём к событиям сегодняшнего дня. Пётр Порошенко собрал своих сторонников на площади Независимости (майдане Незалежности) в центре Киева и обратился к ним в рамках акции «Защити Украину». По его словам, в ходе грядущего голосования украинцам предстоит сделать выбор не между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
«Мы с вами знаем точную ставку на этих выборах — продолжит Украина свой путь в ЕС и НАТО или опять всё будет спущено на тормозах», — указал действующий лидер.
- © Sergei GAPON / AFP
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В конечном счёте на этой неделе штабы кандидатов в президенты договорились об условиях проведения дебатов на киевском стадионе «Олимпийский». Министерство внутренних дел Украины ожидает, что эту публичную дискуссию посетят порядка 60 тыс. человек.
При этом в четверг, 18 апреля, портал debaty2019.org.ua проинформировал, что все билеты на дебаты реализованы.
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Затем Порошенко заявил, что ждёт Зеленского на стадионе «Олимпийский» в воскресенье, 14 апреля. Однако шоумен ответил, что намерен встретиться со своим политическим соперником лишь в пятницу, 19-го числа.
В итоге действующий глава государства всё же собрал своих сторонников на «Олимпийском» 14 апреля, где фактически устроил митинг в свою поддержку. По оценке СБУ, это мероприятие посетили 15 тыс. человек.
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Позднее, следуя одному из выдвинутых условий проведения дебатов, кандидаты в президенты сдали анализы крови на алкоголь и наркотики. Оба политика заявили, что успешно прошли тесты.
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Несмотря на явно провокационный характер выдвинутого Зеленским предложения, Порошенко неожиданно для многих согласился на него буквально через несколько часов, опубликовав ответную видеозапись у себя в Twitter.
Президент отметил, что прописанные в законе правила дебатов предполагают их проведение на базе общественного телевидения, однако заявил, что готов сделать исключение.
«Стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — сказал Порошенко.
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Напомним, что необычное место проведения дебатов — многотысячный стадион — было выбрано после того, как Владимир Зеленский вечером 3 апреля сообщил о готовности к прямой дискуссии с Петром Порошенко. Однако он поставил для этого ряд условий, включая проведение встречи на «Олимпийском», право на прямую трансляцию для всех каналов, а также обязательную медицинскую экспертизу на алкоголь и наркотики для обоих кандидатов.
«Даю вам 24 часа. Думай...те», — заявил в своём видеообращении к действующему главе государства Зеленский.