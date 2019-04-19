«Олимпийское» ожидание: как Украина готовится к дебатам Зеленского и Порошенко

Сегодня в 19:00 мск на киевском стадионе «Олимпийский» пройдут дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко — кандидатов на пост президента Украины. Встреча перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля, станет первой публичной дискуссией политиков. Согласно опросам общественного мнения, Зеленский пользуется поддержкой более 72% избирателей. RT покажет прямую видеотрансляцию дебатов.

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