В Госдуме прокомментировали участие Порошенко в теледебатах

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT появление кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко на теледебатах, которые пропустил его оппонент Владимир Зеленский.
В Госдуме прокомментировали участие Порошенко в теледебатах
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«Консультанты Порошенко понимают, что дебаты на стадионе он проиграл... Пётр Алексеевич решил ещё раз сделать тот ход, который, по мнению его политтехнологов, позволит ему как-то увеличить свой рейтинг и уменьшить отрыв от Зеленского», — считает депутат.

Водолацкий отметил, что на данный момент большое отставание действующего президента от второго кандидата подчёркивает усталость от политики Порошенко на Украине.

Ранее в Киеве завершились дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Кандидаты на пост президента Украины провели час на стадионе «Олимпийский», после чего Порошенко приехал в студию общественного телеканала «UA: Перший».

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