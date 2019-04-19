В Госдуме прокомментировали участие Порошенко в теледебатах

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT появление кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко на теледебатах, которые пропустил его оппонент Владимир Зеленский.

«Консультанты Порошенко понимают, что дебаты на стадионе он проиграл... Пётр Алексеевич решил ещё раз сделать тот ход, который, по мнению его политтехнологов, позволит ему как-то увеличить свой рейтинг и уменьшить отрыв от Зеленского», — считает депутат.

Водолацкий отметил, что на данный момент большое отставание действующего президента от второго кандидата подчёркивает усталость от политики Порошенко на Украине.

Ранее в Киеве завершились дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Кандидаты на пост президента Украины провели час на стадионе «Олимпийский», после чего Порошенко приехал в студию общественного телеканала «UA: Перший».