В Госдуме прокомментировали участие Порошенко в теледебатах
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«Консультанты Порошенко понимают, что дебаты на стадионе он проиграл... Пётр Алексеевич решил ещё раз сделать тот ход, который, по мнению его политтехнологов, позволит ему как-то увеличить свой рейтинг и уменьшить отрыв от Зеленского», — считает депутат.
Водолацкий отметил, что на данный момент большое отставание действующего президента от второго кандидата подчёркивает усталость от политики Порошенко на Украине.
Ранее в Киеве завершились дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Кандидаты на пост президента Украины провели час на стадионе «Олимпийский», после чего Порошенко приехал в студию общественного телеканала «UA: Перший».