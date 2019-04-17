«У команды президента новые условия»: Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский раскритиковал команду своего оппонента, действующего президента Украины. Он заявил, что штаб Порошенко устраивает «дебаты перед дебатами» и выдвигает новые условия участия главы государства в дискуссии на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Дебаты должны состояться в пятницу, 19 апреля, однако время мероприятия до сих пор не определено. Зеленский предлагает начать дискуссию в 19:00, а Порошенко хочет провести встречу между 16:00 и 18:00. Также стороны не могут договориться, как на площадке должна размещаться публика.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине должен пройти второй тур президентских выборов. Кандидаты — шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко — готовятся к главному медийному событию, которое будет предварять голосование, — дебатам.

Зеленский раскритиковал штаб оппонента за организацию этого мероприятия, намеченного на пятницу, 19 апреля. Шоумен остался недоволен предложением установить на стадионе «Олимпийский» две сцены.

«Где вы видели дебаты двух кандидатов на двух сценах?» — поинтересовался Зеленский.

«У нас продолжаются дебаты перед дебатами. Сначала мы обсуждали дату, потом стадион, а теперь у команды президента появились новые условия», — сказал актёр в ходе своего видеообращения, опубликованного в Instagram.

Наряду с этим Зеленский отметил, что идея его штаба о фан-зоне перед сценой не нашла поддержки со стороны представителей Порошенко, поскольку те хотят разделить аудиторию — а значит, таким образом ограничить свободный доступ на стадион.

«Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие», — подчеркнул шоумен.

В то же время кандидат на пост президента Украины сообщил о начале электронной регистрации желающих посетить дебаты, которые пройдут 19 апреля в 19:00 на НСК «Олимпийский». Отмечается, что один человек может забронировать два бесплатных билета.

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что правоохранительные органы готовы обеспечивать безопасность дебатов кандидатов в президенты страны. К охране порядка будут привлечены силы Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«Пожалуйста, все, кто сможет и захочет туда прийти, ни в коем случае не берите с собой ничего, что может быть использовано как оружие, даже если оно легально, к примеру газовые баллончики, ножи, метательные предметы. Также ничего, что может быть использовано как пиротехника», — призвал глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко.

Накануне Олег Медведев, спикер избирательного штаба Порошенко, отметил, что представители кандидатов договорились с руководством киевской арены об аренде объекта. Позднее в пресс-службе НСК подтвердили, что стадион арендован на 15 часов — с 9:00 до 00:00. При этом представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков подчеркнул, что расходы на это мероприятие составят от 6 до 8 млн грн., которые будут поделены между оппонентами.

«То есть это, грубо говоря, 3—4 млн грн. на проведение этого мероприятия. Это, конечно же, большие деньги, и я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти ресурсы», — указал он в эфире политического шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».

В то же время, если Зеленский заявляет, что дебаты должны начаться в 19:00, то Порошенко просит провести их во временном промежутке между 16:00 и 18:00. При этом, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, встреча претендентов на пост президента Украины для обмена мнениями должна состояться в студии общественного телевидения.

Предстартовые ожидания

Во вторник, 16 апреля, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные опроса общественного мнения жителей Украины, проведённого в преддверии второго тура голосования на президентских выборах. Результаты показали значительное превосходство Зеленского над Порошенко.

За шоумена готовы проголосовать 72,2% респондентов, а за Порошенко — 25,4% опрошенных. Добавим, что рейтинг Зеленского вырос на 11% по сравнению с предыдущим опросом, опубликованным социологической группой «Рейтинг» 11 апреля. Тогда 61% респондентов отдали свой голос за актёра и 24% за действующего президента Украины.

Однако Пётр Порошенко располагает собственными данными опросов населения. По его словам, его кандидатуру поддерживает 40% процентов украинцев.

«Согласно социологическим данным, примерно 60% готовы поддержать моего оппонента, 40% — меня. Этим сорока процентам я хочу сказать: «Я очень ценю вашу поддержку и очень благодарен за доверие, которое вы мне оказываете». А шестидесяти процентам, определившимся голосовать за моего оппонента: «Друзья, я буду бороться за каждый ваш голос», — сказал Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Порошенко также заявил, что страна может столкнуться с агрессией и экономическими рисками, если будут подставлены под сомнение компетентность и решительность действий украинской власти.

«Я не призываю никого быть «порохоботами». Хотя, конечно, мне это тешит самолюбие, это очень приятно. Но я сейчас призываю каждого стать «украиноботом», любить Украину», — добавил Порошенко.