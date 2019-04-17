Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Соответствующее заявление он сделал в своём видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook.
Как отметил Зеленский, команда Порошенко требует установить на стадионе «Олимпийский», где должны пройти дебаты, разные сцены для выступлений.
«Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах», — сказал он.
Также шоумен добавил, что он выступает за установку «фан-зоны» для свободного доступа зрителей в центре стадиона, но, по его словам, против этого выступает штаб Порошенко.
Ранее стало известно, что Порошенко и Зеленский заключили соглашение по аренде «Олимпийского».