Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.

Соответствующее заявление он сделал в своём видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook.

Как отметил Зеленский, команда Порошенко требует установить на стадионе «Олимпийский», где должны пройти дебаты, разные сцены для выступлений.

«Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах», — сказал он.

Также шоумен добавил, что он выступает за установку «фан-зоны» для свободного доступа зрителей в центре стадиона, но, по его словам, против этого выступает штаб Порошенко.

Ранее стало известно, что Порошенко и Зеленский заключили соглашение по аренде «Олимпийского».