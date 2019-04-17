Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.

Соответствующее заявление он сделал в своём видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook. 

Как отметил Зеленский, команда Порошенко требует установить на стадионе «Олимпийский», где должны пройти дебаты, разные сцены для выступлений.

«Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах», — сказал он.

Также шоумен добавил, что он выступает за установку «фан-зоны» для свободного доступа зрителей в центре стадиона, но, по его словам, против этого выступает штаб Порошенко.

Ранее стало известно, что Порошенко и Зеленский заключили соглашение по аренде «Олимпийского».

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