Порошенко и Зеленский заключили соглашение по аренде «Олимпийского»

Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трёхстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона в Киеве 19 апреля.

«Сегодня утром было заключено трёхстороннее соглашение, подписанное НСК «Олимпийский», представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это трёхсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля», — приводит «Украинская правда» слова представителя штаба Порошенко Олега Медведева.

Он отметил, что вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

«Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы — на проведение полноценной дискуссии», — отметил Медведев.

Также Медведев заявил, что Центральная избирательная комиссия Украины и «Общественное ТВ» должны дать ответ на вопрос относительно проведения дебатов между действующим главой государства и Владимиром Зеленским.