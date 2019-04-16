Порошенко и Зеленский заключили соглашение по аренде «Олимпийского»

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Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трёхстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона в Киеве 19 апреля.
Порошенко и Зеленский заключили соглашение по аренде «Олимпийского»
  • © Reuters / AFP

«Сегодня утром было заключено трёхстороннее соглашение, подписанное НСК «Олимпийский», представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это трёхсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля», — приводит «Украинская правда» слова представителя штаба Порошенко Олега Медведева.

Он отметил, что вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

«Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы — на проведение полноценной дискуссии», — отметил Медведев.

Также Медведев заявил, что Центральная избирательная комиссия Украины и «Общественное ТВ» должны дать ответ на вопрос относительно проведения дебатов между действующим главой государства и Владимиром Зеленским.

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