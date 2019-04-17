Вход на дебаты Зеленского и Порошенко будет бесплатным

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Вход на дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК «Олимпийский» 19 апреля будет бесплатным.

Об этом представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил в эфире «112 Украина».

«Я не являюсь участником этих переговоров, но они, насколько мне известно, продавать билеты не могут. Была идея по поводу того, чтобы потратить деньги, которые будут собраны от продажи этих билетов, на благотворительность, но это запрещает закон», — сказал он.

Разумков добавил, что стоимость дебатов составит 6—8 млн гривен. Данные затраты возьмут на себя оба участника мероприятия.

Ранее стало известно, что Порошенко и Зеленский заключили соглашение по аренде «Олимпийского».

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