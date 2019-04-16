Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов

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Согласно опросу, проведённому Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9—14 апреля, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, 25,4% — действующего президента Украины Петра Порошенко.
Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс-Украина, 2,4% респондентов хотят испортить бюллетень.

Методом личного интервью были опрошены 2004 респондента, которые проживают в 129 населённых пунктах всех регионов Украины.

Отмечается, что в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется Киевом.

Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей. За Порошенко намерены проголосовать 24% граждан. Ещё 15% респондентов пока не определились.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.

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