Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов

Согласно опросу, проведённому Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9—14 апреля, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, 25,4% — действующего президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Интерфакс-Украина, 2,4% респондентов хотят испортить бюллетень.

Методом личного интервью были опрошены 2004 респондента, которые проживают в 129 населённых пунктах всех регионов Украины.

Отмечается, что в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется Киевом.

Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей. За Порошенко намерены проголосовать 24% граждан. Ещё 15% респондентов пока не определились.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.