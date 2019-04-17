В МВД Украины заявили о готовности к дебатам Порошенко и Зеленского
Об этом сообщает «112 Украина».
«Поверьте, у сил правопорядка и полиции достаточно оборудования, сил, личного состава, спецсредств, и, если надо, оружия. Достаточно законодательной базы, чётко прописаны полицейские меры принуждения», — сказал он.
Вместе с этим он добавил, что с личным составом постоянно проводится работа, чтобы научить применять полицейские меры принуждения законно.
Ранее Шевченко заявил, что к охране дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» планируется привлечь «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».