В МВД Украины заявили о готовности к дебатам Порошенко и Зеленского

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко заявил, что у ведомства достаточно ресурсов для обеспечения безопасности дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Поверьте, у сил правопорядка и полиции достаточно оборудования, сил, личного состава, спецсредств, и, если надо, оружия. Достаточно законодательной базы, чётко прописаны полицейские меры принуждения», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что с личным составом постоянно проводится работа, чтобы научить применять полицейские меры принуждения законно.

Ранее Шевченко заявил, что к охране дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» планируется привлечь «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».