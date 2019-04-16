Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского на выборах

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Бартек, брат тигра Амура, предсказал победу кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства, сообщается на странице Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» в социальной сети «ВКонтакте».
Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского на выборах
  • © Reuters

В тексте говорится, что тигру предложили на выбор две коробки с прикреплёнными к ним фотографиями Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

«Несмотря на то что коробка (урна для голосования) с действующим президентом стояла ближе к тигру, после небольших раздумий Бартек выбрал Владимира Зеленского», — уточнили в парке. 

В марте стало известно, что власти Приморского края намерены передать региональному сафари-парку тигра Амура в безвозмездное пользование. 

Тигр Амур обрёл популярность в 2015 году после знакомства с козлом Тимуром, которого запустили к нему в вольер на съедение. 

Животные стали друзьями.

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