Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского на выборах
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В тексте говорится, что тигру предложили на выбор две коробки с прикреплёнными к ним фотографиями Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
«Несмотря на то что коробка (урна для голосования) с действующим президентом стояла ближе к тигру, после небольших раздумий Бартек выбрал Владимира Зеленского», — уточнили в парке.
В марте стало известно, что власти Приморского края намерены передать региональному сафари-парку тигра Амура в безвозмездное пользование.
Тигр Амур обрёл популярность в 2015 году после знакомства с козлом Тимуром, которого запустили к нему в вольер на съедение.
Животные стали друзьями.