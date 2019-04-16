Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского на выборах

Бартек, брат тигра Амура, предсказал победу кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства, сообщается на странице Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» в социальной сети «ВКонтакте».

В тексте говорится, что тигру предложили на выбор две коробки с прикреплёнными к ним фотографиями Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

«Несмотря на то что коробка (урна для голосования) с действующим президентом стояла ближе к тигру, после небольших раздумий Бартек выбрал Владимира Зеленского», — уточнили в парке.

В марте стало известно, что власти Приморского края намерены передать региональному сафари-парку тигра Амура в безвозмездное пользование.

Тигр Амур обрёл популярность в 2015 году после знакомства с козлом Тимуром, которого запустили к нему в вольер на съедение.

Животные стали друзьями.