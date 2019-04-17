Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с украинским лидером Петром Порошенко.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Уже открыта возможность зарегистрироваться на главное событие страны! Доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона», — написал он, указав сайт, на котором можно пройти регистрацию.

Вместе с этим Зеленский отметил, что на одного человека можно зарегистрировать только два бесплатных билета, которые вышлют на электронную почту.

Ранее Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.