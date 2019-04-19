«Даже ближайшее окружение уверено в поражении Порошенко»: чего ожидать от второго тура президентских выборов на Украине

На Украине 21 апреля пройдёт второй тур президентских выборов. По его итогам станет ясно, кто из двух претендентов — действующий глава государства или комик Владимир Зеленский — будет управлять страной следующие пять лет. Социологические опросы свидетельствуют, что оппозиционный кандидат пользуется значительно большим доверием населения, чем нынешний лидер. В то же время, как отмечают эксперты, Пётр Порошенко ещё цепляется за власть. По мнению источников RT на Украине, в случае поражения Порошенко попытается попасть в Верховную раду осенью 2019-го и продолжить свою политическую карьеру. Если же действующий глава государства победит, то начнёт жестоко мстить своим политическим оппонентам, считают аналитики.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоится второй тур выборов президента. В схватке за пост главы государства сойдутся шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко. Кандидат, за которого проголосует большая часть избирателей, не позднее 3 июня должен будет принести присягу в Верховной раде, после чего сможет приступить к исполнению президентских обязанностей.

На предыдущем голосовании 31 марта ни один из претендентов на пост главы Украины не набрал больше 50%. Лидером тогда стал Владимир Зеленский. За него отдали голоса 30,24% избирателей. Пришедший вторым Пётр Порошенко набрал 15,95%.

Предвыборные шоу

Центральная избирательная комиссия Украины 8 апреля официально разрешила кандидатам вести агитацию перед вторым туром. К тому моменту противостояние Порошенко и Зеленского уже было в самом разгаре. Претенденты на главный пост страны не раз успели вступить в заочную перепалку и даже публично сдать анализы на алкоголь и наркотики.

Также по теме «Пропагандистские проповеди»: на Украине заявили о принуждении военных и бюджетников голосовать за Порошенко Администрация Петра Порошенко даёт священникам ПЦУ, бюджетникам и военнослужащим ВСУ директивы по голосованию за действующего...

Пётр Порошенко, кстати, сдавал пробы аж два раза. При этом утверждал, что исследовать их будет Всемирное антидопинговое агентство WADA. Однако к изучению президентского биоматериала привлекли совсем другую организацию, хоть и с похожим названием — VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).

Кроме того, Зеленский и Порошенко отличились запутанной историей с публичными дебатами на стадионе «Олимпийский». Сначала шоумен вызвал президента на поединок, и тот вызов принял. А дальше они начали действовать так, будто не собирались встречаться. Порошенко, например, отказался приходить в назначенное оппонентом время — 19 апреля в 19:00.

Зато гарант украинской конституции появился на стадионе 14 апреля, хотя Зеленский не давал согласия на дебаты в этот день. Результатом стал триумфальный спор Порошенко с пустой трибуной, который даже в The New York Times назвали сюрреалистичным.

В итоге у кандидатов оказались запланированы две встречи на 19 апреля — в 19:00 на стадионе «Олимпийский» и в 21:00 на дебатах в студии Национального общественного телевидения (НОТУ). Но чем всё это закончится, никто предсказать не может.

Зато оба оппонента преуспели в заочных спорах друг с другом. При этом кандидаты не стеснялись делать резкие заявления. Говоря о Зеленском, Пётр Порошенко намекал на связи артиста с одиозным олигархом Игорем Коломойским и отмечал, что смена президента на Украине якобы будет выгодна России и лично её главе Владимиру Путину. Даже на предвыборных билбордах, появившихся в украинских городах, вместо Зеленского Порошенко «противостоял» российский лидер. А в какой-то момент в интернете появился ролик, в котором Владимира Зеленского сбивал грузовик. Штаб кандидата обвинил в чёрном пиаре команду Порошенко.

16 апреля подконтрольная Порошенко Служба безопасности Украины сообщила о проведении проверки на предмет финансирования кампании Зеленского из России и ДНР.

РИА Новости

Зеленский, в свою очередь, обвинял действующего лидера в коррупции, в первую очередь в связи с делом «Укроборонпрома». Одновременно на телеканале «1+1» шёл третий сезон сериала «Слуга народа», в котором герой Зеленского — президент Украины Василий Голобородько — противостоял напоминающему Порошенко олигарху Дмитрию Сурикову. На улицах украинских городов тем временем появились выполненные в стилистике избирательной кампании Порошенко билборды с изображением затылка президента и надписью «Конец».

Народные предпочтения

Как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, наибольшие шансы на победу во втором туре именно у Владимира Зеленского. Так, согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», обнародованному 11 апреля, среди тех опрошенных, кто намерен голосовать во втором туре и уже определился с выбором, 71% собираются отдать свой голос Владимиру Зеленскому и 29% — Петру Порошенко.

По данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованного 16 апреля, разрыв между Зеленским и Порошенко стал ещё больше. За комедианта готовы отдать свои голоса 72,2% определившихся с выбором украинцев, за действующего президента — 25,4%. Уверенность в победе Зеленского уже выразили лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Очевидно, что у Петра Порошенко практически нет никаких шансов победить на выборах президента. Разрыв очень большой, и преодолеть его за несколько дней, даже при победе на дебатах, практически невозможно. Украинцы не голосуют за Владимира Зеленского — они выражают свой протест против работы действующего президента на протяжении последних пяти лет. Мне кажется, команда Порошенко просто пропустила появление Зеленского и позволила ему набрать такой высокий рейтинг», — рассказали RT в Киевском международном институте социологии.

Источник RT в администрации президента Украины утверждает, что действующий глава государства настроен на победу.

«Он постоянно говорит о том, что выиграет выборы, и пока это похоже на мечту, поскольку даже ближайшее окружение уверено в поражении Порошенко», — заявил собеседник RT.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что, скорее всего, Пётр Порошенко не сможет законными способами сохранить власть.

«Но могут быть другие факторы: Порошенко может устроить массовые фальсификации либо тем или иным способом сорвать выборы», — предупредил в разговоре с RT Жарихин.

Сценарии для Порошенко

В то же время член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что Пётр Порошенко в случае поражения может попытаться «договориться с теми людьми, которые стоят за Зеленским».

Зеленский и поклонники

globallookpress.com

© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

«В рамках этих договорённостей он может продолжить политическую деятельность», — отмечает эксперт, подчёркивая, что сейчас Блок Петра Порошенко (БПП) обладает крупнейшей фракцией в Верховной раде.

От неё во многом зависит состав правительства. За полгода до выборов, то есть с мая 2019 года, согласно Конституции Украины, Рада не может быть распущена, отмечают эксперты. А значит, Зеленскому в случае победы на президентских выборах придётся сосуществовать с неподконтрольным ему парламентом.

Да и после выборов в Раду, согласно данным опроса Киевского международного института социологии, БПП может войти в первую тройку парламентских партий вслед за политической силой Зеленского «Слуга народа» и партией «Оппозиционный блок — За жизнь».

«Скорее всего, политики смогут договориться, а видимость борьбы между собой они оставят для публики», — отмечает Богдан Безпалько.

Если же Порошенко не удастся найти точки соприкосновения, то у действующего президента будет лишь один выход — бежать из страны.

«Самый радикальный вариант, который сейчас часто обсуждается, — это то, что он покинет Украину и бросит всё, что нажил «непосильным трудом», — уверен политолог.

В свою очередь, источник RT в администрации президента Украины утверждает: Порошенко сделает попытку получить как можно больше мест на парламентских выборах. Собеседник RT в Блоке Петра Порошенко поясняет: в числе прочего это поможет бывшему президенту получить депутатский иммунитет и избежать возможного уголовного преследования. В борьбе против Зеленского его могут поддержать даже нынешние оппоненты, в частности Юлия Тимошенко.

«После победы Владимира Зеленского на него обрушится огромный вал критики не только со стороны Петра Порошенко, но и Юлии Тимошенко и Олега Ляшко. Они все будут бороться за рейтинги, и Зеленский станет хорошей мишенью, тем более что без договорённости с большинством он ничего не сможет сделать», — утверждает источник RT в администрации Порошенко.

Внешнеполитический курс

Как отмечают эксперты, в случае победы Владимира Зеленского во втором туре Украина вряд ли изменит взятый после государственного переворота 2014 года прозападный курс. Кандидат-юморист выступает за евроинтеграцию и вступление в НАТО, в последнем случае, правда, после общенародного референдума.

«В качестве действующего политика мы Зеленского ещё не видели, — отмечает Владимир Жарихин. — Ориентироваться приходится только по его заявлениям: никаких изменений во внешней политике он делать не собирается, отношения с Россией вряд ли изменятся».

15 апреля в штабе Владимира Зеленского заявили о непризнании референдума 2014 года в Крыму и намерении добиваться от России «возвращения» полуострова и даже выплаты некой «компенсации». Ранее представители лидера украинской предвыборной гонки заявляли, что, став президентом, Зеленский начнёт прямые переговоры с Россией по Донбассу, а также подключит к нормандскому формату Великобританию и США. Сам кандидат в эфире телеканала «Украина» предлагал «реформировать минский формат» и вести переговоры с Москвой «в присутствии западных представителей».

Также по теме Угроза или шанс: стоит ли Украине опасаться избрания президентом комика Владимира Зеленского На Украине набирает обороты предвыборная гонка. Пока что её лидером остаётся кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако...

Именно к западным представителям Зеленский, как и Порошенко, совершил визит накануне выборов. Действующий президент успел пообщаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. Макрон также принял и Зеленского. А вот немецкий лидер отказалась встречаться с главным претендентом на пост президента Украины.

«Зеленский ездил на смотрины, он фактически считается победителем, и естественно, европейские политики задались вопросом, что он из себя представляет. А Пётр Порошенко ездил, видимо, за поддержкой», — подчёркивает Богдан Безпалько.

По словам эксперта, для Европы важно, чтобы Украина оставалась экономической колонией ЕС, но при этом в геополитическом и военном отношении совершенно спокойной территорией.

Что будет делать Владимир Зеленский, непонятно, отмечает источник RT в партии «Народный фронт».

«Сначала он говорит, что готов проводить переговоры с Владимиром Путиным и остановить войну в Донбассе, но потом его риторика резко меняется. На самом деле всё сейчас зависит от позиции США, чья администрация может заставить нового президента проводить антироссийскую политику и продолжать сближение с Западом», — рассказывает собеседник RT.

«Передел собственности»

«Что касается внутренней политики, то Зеленский как совсем неопытный политик может не справиться с ситуацией, вероятно возрастание нестабильности в стране. Возможен новый передел собственности, — рассуждает Владимир Жарихин. — За его спиной стоит Коломойский, которому есть что поделить и вернуть себе из того, что у него отобрал Порошенко».

Избирательный участок на Украине

Reuters

© Kacper Pempel/File

Если же власть каким-то чудом останется в руках Порошенко, то, как считает политолог, будут продолжаться « запреты русского языка, раскручивание противостояния с Россией, попытки военным способом решить проблему Донбасса».

Источник RT в партии «Самопомощь» утверждает: в случае своей победы Пётр Порошенко начнёт мстить противникам.

«Порошенко никогда не прощает обид, поэтому Игорю Коломойскому не поздоровится, — считает собеседник RT. — Он может попрощаться со всеми своими активами на Украине, а разбирательства против него в международных судах будут продолжаться. Порошенко практически задавит политических оппонентов внутри страны и возьмёт под контроль прессу. Зачем стесняться? На третий срок он уже точно претендовать не будет».