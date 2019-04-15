В штабе Зеленского заявили о непризнании референдума в Крыму

Короткая ссылка
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.
В штабе Зеленского заявили о непризнании референдума в Крыму
  • РИА Новости

«Так называемый референдум не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — приводит заявление штаба РИА Новости.

Там отметили, что «никакие договорённости по деэскалации в Донбассе не могут состояться за счёт Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированном Крыму».

Ранее Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить