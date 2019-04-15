В штабе Зеленского заявили о непризнании референдума в Крыму

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.

«Так называемый референдум не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — приводит заявление штаба РИА Новости.

Там отметили, что «никакие договорённости по деэскалации в Донбассе не могут состояться за счёт Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированном Крыму».

Ранее Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.