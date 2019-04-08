На Украине началась агитация перед вторым туром выборов президента

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Центральная избирательная комиссия Украины разрешила кандидатам в президенты вести агитацию перед вторым туром выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
На Украине началась агитация перед вторым туром выборов президента
  • РИА Новости

«С сегодняшнего дня разрешена агитация перед вторым туром выборов президента», — заявили в ЦИК.

Отмечается, что агитация разрешена по 19 апреля включительно.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины выпустила официальное постановление, которым утверждается, что второй тур выборов президента страны состоится 21 апреля.

По итогам первого тура выборов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, а действующий украинский лидер Пётр Порошенко 15,95%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.

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