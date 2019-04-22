Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов. Соответствующие данные представлены Центральной избирательной комиссией.

Reuters