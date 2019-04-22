Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов
- Reuters
Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,50% избирателей.
Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. Официальные результаты будут объявлены 30 апреля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал второй тур президентских выборов на Украине, в которых побеждает шоумен Владимир Зеленский.