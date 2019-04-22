Лукашенко поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.

«С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом», — приводит пресс-служба Лукашенко его поздравление.

Лукашенко убеждён, что «деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия».

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,18% голосов по итогам обработки 90,25% протоколов.

Ранее Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.