Медведев заявил о шансах на улучшение взаимодействия Москвы и Киева

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал второй тур президентских выборов на Украине, в которых побеждает шоумен Владимир Зеленский.
Медведев заявил о шансах на улучшение взаимодействия Москвы и Киева
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

«Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учётом сложившихся за последние годы реалий», — написал Медведев в Facebook.

Он отметил, что Зеленский будет придерживаться в отношении России той же риторики, что была во время предвыборной кампании.

«В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной всё же есть. Что нужно для этого? Честность. И ещё нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны», — написал премьер.

Также он пожелал украинским властям здравомыслия и понимания «глубинной ценности отношений народов наших стран».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,18% голосов по итогам обработки 90,25% протоколов.

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