Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов. Обращение политика распространил в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.

«Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», — говорится в послании.

Янукович отметил, что украинский народ «расколот и радикализирован, как никогда ранее».

По его словам, вина за эти «чудовищные страдания» лежит на нынешнем главе государства Петре Порошенко, которому избиратели «вынесли однозначный приговор».

После обработки 90% протоколов Зеленский получает 73,18% голосов.