Зеленский после обработки 90% протоколов получает 73,18% голосов

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,18% голосов по итогам обработки 90,25% протоколов. Соответствующие данные представлены Центральной избирательной комиссией.
Зеленский после обработки 90% протоколов получает 73,18% голосов
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Как отмечается, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,49% избирателей.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля.

Планируется, что официальные результаты будут объявлены 30 апреля. 

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