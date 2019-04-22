Зеленский после обработки 90% протоколов получает 73,18% голосов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,18% голосов по итогам обработки 90,25% протоколов. Соответствующие данные представлены Центральной избирательной комиссией.
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
Как отмечается, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,49% избирателей.
Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля.
Планируется, что официальные результаты будут объявлены 30 апреля.
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