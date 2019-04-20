Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.
Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной
  • РИА Новости

«Кого бы украинский народ ни избрал президентом, у нас останутся самые добрые и тёплые отношения с этой страной», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что от Лукашенко, Порошенко и Зеленского мало что зависит.

«Зависит больше от народа, от того, что мы родные и живём рядом», — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что выстроит добрые отношения с любым из победителей президентской гонки.

Ранее Лукашенко раскритиковал «гвалт» после его слов о выборах на Украине.

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