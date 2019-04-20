Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной
- РИА Новости
«Кого бы украинский народ ни избрал президентом, у нас останутся самые добрые и тёплые отношения с этой страной», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что от Лукашенко, Порошенко и Зеленского мало что зависит.
«Зависит больше от народа, от того, что мы родные и живём рядом», — сказал президент Белоруссии.
Он добавил, что выстроит добрые отношения с любым из победителей президентской гонки.
Ранее Лукашенко раскритиковал «гвалт» после его слов о выборах на Украине.