Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
- РИА Новости
«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Он отметил, что не намерен заниматься аналитикой и сравнивать Порошенко с его соперником Владимиром Зеленским.
«Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю», — добавил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что Порошенко «сделает всё для того, чтобы украинцы его поддержали», чтобы ему «не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его».
В марте Лукашенко заявил, что Порошенко будет переизбран на новый срок.
Также президент Белоруссии встретился с главой политсовета украинской партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.