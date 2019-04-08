Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он отметил, что не намерен заниматься аналитикой и сравнивать Порошенко с его соперником Владимиром Зеленским.

«Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю», — добавил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Порошенко «сделает всё для того, чтобы украинцы его поддержали», чтобы ему «не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его».

В марте Лукашенко заявил, что Порошенко будет переизбран на новый срок.

Также президент Белоруссии встретился с главой политсовета украинской партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.