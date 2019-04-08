Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
  • РИА Новости

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он отметил, что не намерен заниматься аналитикой и сравнивать Порошенко с его соперником Владимиром Зеленским.

«Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю», — добавил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Порошенко «сделает всё для того, чтобы украинцы его поддержали», чтобы ему «не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его».

В марте Лукашенко заявил, что Порошенко будет переизбран на новый срок.

Также президент Белоруссии встретился с главой политсовета украинской партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского

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