Лукашенко раскритиковал «гвалт» после его заявления о победе Порошенко
- РИА Новости
«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?... Нет, он (говорят. — RT) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», — цитирует БЕЛТА главу государства.
По словам Лукашенко, Зеленского «дубасят», в том числе и в России, вспоминая о его актёрской профессии.
«А что, актёр не может быть президентом?» — поинтересовался он.
Он напомнил о Рональде Рейгане, который избирался президентом США.
«Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом. — RT) — всё решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили (по поводу его заявлений 8 апреля. — RT)», — указал он.
Ранее Лукашенко заявил, что «склонен думать», что выборы на Украине выиграет Порошенко.
1 марта он также отмечал, что действующий украинский лидер будет переизбран на новый срок.