Лукашенко раскритиковал «гвалт» после его заявления о победе Порошенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко подверг критике реакцию на его заявление о том, что выборы президента Украины выиграет Пётр Порошенко.

«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?... Нет, он (говорят. — RT) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По словам Лукашенко, Зеленского «дубасят», в том числе и в России, вспоминая о его актёрской профессии.

«А что, актёр не может быть президентом?» — поинтересовался он.

Он напомнил о Рональде Рейгане, который избирался президентом США.

«Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом. — RT) — всё решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили (по поводу его заявлений 8 апреля. — RT)», — указал он.

Ранее Лукашенко заявил, что «склонен думать», что выборы на Украине выиграет Порошенко.

1 марта он также отмечал, что действующий украинский лидер будет переизбран на новый срок.