«Прыжок в неизвестность»: как в мире восприняли победу Владимира Зеленского на украинских президентских выборах

Юморист Владимир Зеленский, выигравший президентские выборы на Украине, получил массу поздравлений от западных политиков и лидеров стран постсоветского пространства. В Кремле, однако, считают такие шаги преждевременными и ждут, пока Зеленский покажет себя в деле. Как отмечают российские эксперты, новоизбранный украинский лидер вряд ли изменит прозападному внешнеполитическому курсу, унаследованному от Петра Порошенко. В то же время СМИ на Западе опасаются, что неопытность Зеленского может сыграть с ним злую шутку.

Комика Владимира Зеленского, одержавшего 21 марта победу во втором туре президентских выборов на Украине, мировые лидеры начали поздравлять ещё до объявления официальных итогов голосования.

Первым иностранным лидером, который позвонил ему, был французский президент Эммануэль Макрон. Глава Пятой республики, встречавшийся с украинским артистом за несколько дней до выборов, успел поговорить с Зеленским ещё 21 апреля.

Позже появилась информация о поздравлениях польского лидера Анджея Дуды, пригласившего Владимира Зеленского в Польшу, а после — о звонке главы американского государства Дональда Трампа. Как отмечается в заявлении Белого дома, Трамп отметил, что готов работать с Зеленским над проведением реформ по укреплению демократии, повышением благосостояния украинцев и борьбой с коррупцией.

«Президент пожелал ему успеха и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса», — сообщили в администрации Дональда Трампа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «с нетерпением» ждёт совместной работы с бывшим юмористом. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель, перед выборами принявшая в Германии Петра Порошенко, откликнулась лишь ближе к полудню 22 апреля. Она не только озвучила традиционные для западных держав уверения в неизменности поддержки Украины, но и изъявила желание увидеть Зеленского в скором времени в Берлине.

Захотели встретиться с новым украинским лидером также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск, о чём они сообщили в совместном письме. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ждёт продолжения сотрудничества с Украиной.

К ним присоединились и главы стран СНГ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее выражавший уверенность в победе Петра Порошенко, заявил, что «деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия». Лидер Молдавии Игорь Додон назвал Зеленского «Ваше превосходительство», а премьер-министр Армении Никол Пашинян написал сообщение в Twitter на украинском языке.

Сообщается также, что с победой на выборах Владимира Зеленского поздравили и. о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Литвы Даля Грибаускайте, глава правительства Канады Джастин Трюдо, премьер Австрии Себастьян Курц и глава правительства Эстонии Юри Ратас.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что «Китай, как и раньше, уважает выбор украинского народа», передаёт РИА Новости.

Предвыборный плакат во Львове

РИА Новости

По данным украинского Центризбиркома, после обработки 99,03% протоколов Зеленский получает более 73,22% голосов избирателей. За действующего президента Петра Порошенко свои голоса отдали 24,46% украинцев.

«Судить по делам»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 апреля журналистам, что «пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать».

«Судить можно будет только по конкретным делам», — констатировал Песков.

В то же время российский премьер-министр Дмитрий Медведев в своём аккаунте в Facebook подчеркнул, что, хотя он и не испытывает «никаких иллюзий» по поводу Зеленского, «шансы на улучшение взаимодействия» с Россией есть.

«Что нужно для этого? Честность. И ещё нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны», — написал Медведев.

В свою очередь, лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому «удачи в благородных делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов».

«Если такие намерения у него появятся», — добавил Кадыров.

Отметим, что Владимира Зеленского уже успели поздравить ряд представителей российского шоу-бизнеса, в том числе Максим Галкин, Сергей Зверев, Николай Басков, Дима Билан и Наташа Королёва.

Как отметил в разговоре с RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, Зеленскому так или иначе придётся при проведении своей внешней политики считаться с интересами России.

Украинские военные в Донецкой области

Reuters

© Gleb Garanich

«Ждать быстрого потепления отношений Украины с Россией не стоит, зато их прагматизация и уход из патриотической истерии в плоскость холодного расчёта возможны», — заявил Бондаренко.

В то же время, по словам эксперта, если Зеленский решит двигаться по пути выполнения Минских соглашений, то может столкнуться с мощной националистической оппозицией внутри страны.

«Время шуток закончилось»

Мировые СМИ отмечают, что новый президент является тёмной лошадкой и его победа сулит украинцам и миру ещё больше неопределённости по поводу судьбы страны.

«Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах, страна совершает прыжок в неизвестность», — утверждает Le Monde.

«После победы комика на президентских выборах Украина вступает в новую, неведомую ей эпоху», — предупреждает Reuters.

«Без шуток: президентом Украины, скорее всего, станет побеждающий с большим отрывом комик без опыта политической деятельности», — отмечает британская The Sun.

«На Украине время шуток закончилось», — считает Politico. Издание отмечает, что «украинцы сыты по горло войной и статус-кво». По мнению одного из колумнистов издания, «Зеленскому, как и его предшественникам, труднее всего будет разобраться в том, как осуществить демонтаж системы, основанной на перераспределении благ (в крайней степени) в пользу богатых, когда частные монополии во главе с олигархами сводят роль государства к предельно возможному минимуму».

Автор публикации на сайте немецкого телеканала Das Erste Демьян фон Остен предупреждает Зеленского: не нужно повторять ошибки Порошенко и давать украинцам невыполнимые обещания, особенно когда перед страной стоит задача вступления в НАТО и ЕС.

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Автор немецкоязычной публикации утверждает, что Кремль якобы может воспользоваться неопытностью Зеленского и вернуть Украину «в свою сферу влияния». Корреспондент британского телеканала Sky News Диана Магней также предполагает, что Владимир Путин «попробует использовать неопытность Зеленского». О «вмешательстве» Москвы предупреждают также The Wall Street Journal и The Washington Post.

Колумнист Deutsche Welle Бернд Йоханн подчёркивает, в свою очередь, что Зеленскому предстоят непростые месяцы перед выборами в парламент и новый президент может успеть быстро разочаровать украинцев. Нерешённым остаётся и вопрос влияния на победителя выборов со стороны олигарха Игоря Коломойского, отмечает Deutsche Welle.

По мнению канадского специалиста по международной безопасности Майкла Боцюркив, которое он высказывает на сайте CNN, одна из главных задач, которая встанет перед новым украинским лидером, — урегулирование ситуации в Донбассе и вопрос возвращения домой украинских моряков, арестованных в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Но проблемой могут стать и «патриотичные» украинцы, которым переговоры с Россией могут не понравиться, считает эксперт.

The New York Times в статье «Звезда телекомедий Владимир Зеленский с лёгкостью обошёл президента» отмечает: «Похоже, что по прошествии пяти лет изнуряющей войны со ставленниками России на востоке Украины избиратели дали понять, что их больше волнуют внутренние угрозы, такие как коррупция и бедность. Они проигнорировали предостережение Порошенко о том, что отдавать голос за комика «не смешно» и чревато «болезненными» последствиями, которое он высказал в воскресенье после того, как сам проголосовал на выборах».

Издание называет Зеленского «первым еврейским лидером» Украины и утверждает, что избрание его президентом якобы развеивает «российскую пропаганду» о росте антисемитизма в этой стране.

Однако израильское издание The Jerusalem Post в статье «Украина станет единственной страной, кроме Израиля, где президент и премьер-министр — евреи» отмечает: факт роста антисемитских инцидентов на Украине при Порошенко детально задокументирован. Кроме того, подчёркивает автор публикации Кнаан Лифшиц, несмотря на своё происхождение, Зеленский недавно достаточно сдержанно высказался о «нацистском коллаборанте», лидере ОУН-УПА* Степане Бандере, назвав его «героем для некоторых украинцев».

«В самой президентской кампании нашлось место для некоторых проявлений антисемитизма», — подчёркивает газета.

В свою очередь, аналитик китайского издания «Гуанча» Юань Цюаньотмечает, что одной из главных проблем Украины при Зеленском может быть ярко выраженная в выступлениях нового лидера «психология иждивенчества», слишком большие надежды на Запад. В то же время, по мнению политолога из КНР, отношения Москвы и Киева могут улучшиться, что приведёт и к потеплению между Украиной и Китаем.

«Изучали и оценивали»

«Влияние России на Украину — это фигура речи», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По словам политолога, заявления иностранных СМИ о том, что Россия может воспользоваться приходом Зеленского к власти, — инструмент информационной войны против нашей страны.

«Американцы полностью залезли в украинские дела и во многом диктуют, что делать. Поэтому чем больше США туда лезут, тем громче кричат о влиянии России», — считает политолог. По его мнению, стать президентом Украины без одобрения из Вашингтона комик просто не мог.

«Безусловно, там, где нужно, его изучали и оценивали, — считает эксперт. — Конечно, широкие массы и журналисты на Западе его не знают, он мало давал интервью, тем более западной прессе. Но те, кому надо, — знают, и они дали добро на то, чтобы он стал президентом Украины».

В свою очередь, Бондаренко считает, что Владимир Зеленский «является тёмной лошадкой не только для украинцев, России и, естественно, для Запада, но и для себя самого, потому что он ещё никогда не был президентом».

Эксперт отмечает, что некоторые страны Запада, например Германия, оказались не готовы к избранию комика в качестве украинского лидера. Французскому же президенту Эммануэлю Макрону удалось выстроить с ним личные отношения ещё до выборов.

Встреча Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном

Reuters

«Скорее всего, первой страной своего визита Владимир Зеленский выберет либо Вашингтон, либо Париж, — считает Бондаренко. — Тем более что Эммануэль Макрон был единственным мировым лидером, который пригласил Владимира Зеленского в гости. Наверное, у них есть что-то общее — неожиданно быстрый политический взлёт, когда человек, который никогда не участвовал в большой политике, вдруг активно набирает очки и за считаные месяцы становится лидером страны».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).