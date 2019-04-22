Трамп назвал выборы на Украине «важным моментом в истории»

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим по результатам голосования, назвал украинские выборы «важным моментом в истории».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Президент пожелал ему успеха и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса», — проинформировали в американской администрации.

Трамп заявил о «непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины».

Также американский лидер выразил готовность «работать с избранным президентом Зеленским и украинским народом над проведением реформ», которые позволят «укрепить демократию, повысить благосостояние и искоренить коррупцию».

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.