Трамп назвал выборы на Украине «важным моментом в истории»

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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим по результатам голосования, назвал украинские выборы «важным моментом в истории».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Президент пожелал ему успеха и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса», — проинформировали в американской администрации.

Трамп заявил о «непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины».

Также американский лидер выразил готовность «работать с избранным президентом Зеленским и украинским народом над проведением реформ», которые позволят «укрепить демократию, повысить благосостояние и искоренить коррупцию».

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

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