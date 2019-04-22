Галкин поздравил Зеленского

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Юморист Максим Галкин поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Галкин поздравил Зеленского
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой! Володя, очень рад за тебя, удачи, сил тебе, я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути!» — заявил Галкин в обращении, записанном в Instagram.

Он также отметил, что многие звёзды российского шоу-бизнеса начали выкладывать в соцсети совместные фотографии с Зеленским, ожидая возможного разрешения гастролей на Украине.

Однако, по словам Галкина, важнее, чтобы был мир в Донбассе и хорошие отношения между Россией и Украиной. 

После обработки 95% протоколов ЦИК Зеленский набирает более 73% голосов.

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