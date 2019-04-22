Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине. Телеграмму распространила пресс-служба правительства ФРГ.

«Поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — говорится в послании.

Меркель заверила, что Германия продолжит активно поддерживать Украину, в особенности в её праве на суверенитет и территориальную целостность.

Она также отметила, что была бы рада в скором времени принять Зеленского в Берлине.

Ранее Зеленского поздравили глава Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

После обработки 95% протоколов кандидат набирает более 73% голосов.