Туск и Юнкер ждут скорейшей встречи с Зеленским

Глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в совместном письме поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и заявили, что ожидают с ним скорейшей встречи.

«Мы хотели бы выразить вам наши самые искренние пожелания успешного пребывания на посту президента и надеемся встретиться с вами в ближайшую совместно согласованную дату», — говорится в письме.

Отмечается, что Евросоюз продолжит поддерживать реформы на Украине и её суверенитет.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.

С победой его поздравили, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.