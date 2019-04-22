Туск и Юнкер ждут скорейшей встречи с Зеленским

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Глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в совместном письме поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и заявили, что ожидают с ним скорейшей встречи.
Туск и Юнкер ждут скорейшей встречи с Зеленским
  • Reuters

«Мы хотели бы выразить вам наши самые искренние пожелания успешного пребывания на посту президента и надеемся встретиться с вами в ближайшую совместно согласованную дату», — говорится в письме.

Отмечается, что Евросоюз продолжит поддерживать реформы на Украине и её суверенитет.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.

С победой его поздравили, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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