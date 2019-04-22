От ветеринара до главы государства: пять главных ролей Владимира Зеленского

Шоумен Владимир Зеленский, который уверенно лидирует во втором туре президентских выборов на Украине, пришёл в политику недавно. До этого он был известен как сценарист, продюсер и комедийный актёр. В послужном списке Зеленского — порядка 20 работ в кино, среди которых есть довольно любопытные. Так, в сериале «Слуга народа» Зеленский играет учителя истории, волею случая ставшего лидером государства. О пяти главных ролях будущего президента Украины — в материале RT.

По итогам второго тура президентских выборов на Украине с большим отрывом лидирует Владимир Зеленский. С победой его успели поздравить коллеги из многих стран, в том числе президенты США и Франции, а также канцлер Германии.

Зеленский пришёл в политику не так давно. Впервые его политические взгляды стали предметом широкого обсуждения во время «евромайдана» (тогда он выступал перед участниками протестов). Затем Зеленский стал поддерживать украинских силовиков, а в конце 2018 года заявил о намерении баллотироваться в президенты.

Но сперва публика узнала Владимира Зеленского как комедийного актёра, шоумена и продюсера.

Будущий президент начинал карьеру в КВН — он был капитаном команды «95-й квартал» и выступал в Высшей лиге, а после принялся за создание телешоу (в том числе рейтингового «Вечернего квартала»). Многое из того, что делал Зеленский, носило политическую окраску: так, на Украине был популярен его мультипликационный сериал «Сказочная Русь», который трактовал происходящие в стране события через призму «стародавних времён».

Зеленский писал сценарии к фильмам и продюсировал их. Почти все картины, над которыми он работал, — комедийного жанра, но встречаются в его послужном списке и драмы. Так, Зеленский числится среди продюсеров сериала «Чемпионы из подворотни» и мелодрамы «Я буду рядом».

В 2004 году Зеленский снялся в мини-сериале «Казанова поневоле», тем самым начав карьеру киноактёра. За «Казановой» последует ещё около пятнадцати проектов.

© Кадр из фильма «Любовь в большом городе-2»

«Любовь в большом городе» — 1, 2, 3 (стоматолог Игорь)

Ещё более узнаваемым Владимир Зеленский стал после выхода картины «Любовь в большом городе», где сыграл одну из центральных ролей. Постановкой ленты занимался режиссёр Марюс Вайсберг (снявший впоследствии большинство картин с участием Зеленского), а партнёрами актёра по съёмочной площадке стали Алексей Чадов, Вера Брежнева, Анастасия Задорожная, Светлана Ходченкова, Вилле Хаапасало и Филипп Киркоров.

Сюжет фильма выстраивается вокруг приключений трёх друзей — Артёма, Игоря и Оле (Сауны), — живущих и работающих в США. Игорь — стоматолог, Оле работает фитнес-инструктором, а Артём проводит экскурсии по Нью-Йорку. Друзья привыкли к довольно разгульному образу жизни, но всё меняется после их знакомства на одной из вечеринок со Святым Валентином (Киркоров). Покровитель влюблённых лишает героев возможности заводить беспорядочные интимные связи, и лишь одно может вернуть молодых людей к жизни — любовь.

При бюджете в $3,5 млн фильму удалось собрать в России кассу более чем $9 млн, и продолжение картины не заставило себя ждать.

Сиквел романтической комедии посвятили новому этапу отношений. Трое друзей оказываются в непростой ситуации — будучи в туристической поездке в Бангкоке они посещают местный храм и прикасаются к одной из статуй, которая, по преданию, лечит от бесплодия. Теперь герои обречены зачать ребёнка при первом же сексе. Артём, Игорь и Оле понимают, что не готовы к отцовству, поэтому решают временно воздержаться от интимной близости, что оскорбляет их спутниц.

В российском прокате фильм собрал чуть больше первой части — $10 млн. Третья часть «Любви» заработала почти $16 млн, хотя её зрители приняли хуже всего.

© Кадр из фильма «Служебный роман. Наше время»

«Служебный роман. Наше время» (финансовый аналитик Анатолий Новосельцев)

Следующим заметным телепроектом с участием Зеленского стал ремейк картины Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Почти полвека назад Рязанов в соавторстве с Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы», по которой позднее режиссёр снял комедию «Служебный роман» с Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым в главных ролях. Права на экранизацию рязановской пьесы были приобретены у самого режиссёра ещё в середине 1990-х постановщиком Александром Атанесяном. Впоследствии их выкупила студия «Леополис».

В новой адаптации пьесы «Сослуживцы» Зеленский исполнил роль Новосельцева, а Калугину сыграла Светлана Ходченкова. Также участие в съёмках приняли Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк, Павел Воля, Алика Смехова и Иван Охлобыстин. Оригинальный сюжет и образы героев претерпели некоторые изменения — так на замену секретарю Верочке пришёл Вадик (Воля).

Зрители восприняли адаптацию советской классики с понятным скептицизмом. Тем не менее общие сборы картины превысили $14,5 млн.

© Кадр из фильма «8 первых свиданий»

«8 первых свиданий» и «8 новых свиданий» (ветеринар Никита)

На волне успеха романтических комедий Зеленский начал работу над ещё одной аналогичной картиной — «8 первых свиданий». На этот раз его партнёршей по съёмочной площадке стала российская актриса Оксана Акиньшина.

В центре сюжета — отношения телезвезды Веры и врача-ветеринара Никиты. Оба героя преуспели и в карьере, и в личной жизни: Вера собирается замуж за профессионального теннисиста Константина (Денис Никифоров), а Никита намерен узаконить отношения с возлюбленной Илоной.

Знакомство главных героев происходит при странных обстоятельствах: Вера и Никита просыпаются в одной постели. Решив, что столь неожиданное пробуждение объясняется последствиями бурной вечеринки, герои фильма разъезжаются по своим делам. Но на следующий день они опять просыпаются вместе. И эта ситуация повторяется вновь и вновь.

Во второй части — «8 новых свиданий» — Вера и Никита после ссоры просыпаются с другими людьми. Новые партнёры отвечают всем их требованиям (которые они успели высказать друг другу накануне во время ссоры), однако супруги понимают, что хотят вернуть всё на свои места.

Роли в фильмах также исполнили Екатерина Варнава, Михаил Галустян, Полина Максимова и Денис Никифоров. Камео доверили музыкальному коллективу «Город 312», певцу Сосо Павлиашвили и лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

© Кадр из сериала «Слуга народа 3»

«Слуга народа» (учитель истории Василий, внезапно ставший президентом)

Главным кинопроектом в карьере Зеленского стал сериал «Слуга народа» об учителе истории Василии Голобородько, неожиданно для себя избравшем путь политика.

Голобородько становится широко известным, когда в интернете появляется необычный ролик с его участием. На видео преподаватель без всяких экивоков высказывает мнение о положении дел в стране. Поддавшись на уговоры учеников он выдвигает свою кандидатуру на пост президента государства и преуспевает.

Производством сериала занимается студия «Квартал-95». Режиссёрское кресло занял постановщик проектов «Моя прекрасная няня» и «Кто в доме хозяин?» Алексей Кирющенко.

Комедийный проект приобрёл широкую популярность на Украине, после чего было решено начать съёмки второго сезона. Его премьера состоялась в декабре 2016 года.

Во втором сезоне ставший президентом Голобородько, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране, должен получить финансовую помощь от МВФ. Однако предложенные в качестве главного условия для кредита реформы оказываются провальными. Тогда Голобородько решает подать в отставку, но не оставляет намерения баллотироваться ещё раз.

В 2017 году права на показ сериала были проданы Netflix, а в марте 2019 года на канале «1+1» состоялась премьера третьего сезона телепроекта.

© Кадр из фильма «Я, Ты, Он, Она»

«Я, ты, он, она» (профессор Максим)

Картина «Я, ты, он, она» стала дебютной работой Зеленского в качестве режиссёра полнометражного кино. Зеленский разделил режиссёрское кресло с Дэвидом Додсоном («8 первых свиданий») и исполнил в картине главную роль. За производство, опять же, отвечал «Квартал-95».

Согласно сюжету, преодолевшие десятилетний рубеж в совместной жизни супруги Максим и Яна решают расстаться. Однако судья, не услышав весомых для развода аргументов, предоставляет супругам месяц для примирения. Тогда Максим и Яна пускаются во все тяжкие, позволив себе всё, в чём ограничивали себя в течение десяти лет.

Согласно украинским СМИ, в первые недели проката картине удалось собрать сумму в 70,5 млн гривен ($2,6 млн).