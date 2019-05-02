Зеленский рассказал, что общего у Украины и России

Избранный украинский президент Владимир Зеленский поделился мнением о том, что общего осталось между Россией и Украиной.

По словам Зеленского, «после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из «общего» у нас осталось лишь одно — государственная граница».

«2295 километров 400 метров «общего», — написал он в Facebook.

Зеленский добавил, что «контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть». Только тогда, по мнению Зеленского, Киев и Москва смогут «продолжить поиски общего».

Ранее Зеленский заявил о готовности обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.

Кроме того, президент России Владимир Путин не исключил возможности переговоров с Зеленским. При этом он добавил, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь посредством исполнения Минских соглашений.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе. Он отметил, что шанс на выполнение Минских соглашений и как следствие завершения конфликта в Донбассе с Зеленским гораздо выше, чем с действующим украинским президентом Петром Порошенко.