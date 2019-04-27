Зеленский: мы готовы обсуждать новые условия сосуществования с Россией

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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.

«Я ещё раз подчёркиваю, что готов к переговорам... С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — написал он в Facebook.

23 апреля ЦИК Украины сообщила, что Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

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