Зеленский: мы готовы обсуждать новые условия сосуществования с Россией

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.

«Я ещё раз подчёркиваю, что готов к переговорам... С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — написал он в Facebook.

23 апреля ЦИК Украины сообщила, что Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.