Путин не исключил возможности встречи с Зеленским

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Президент России Владимир Путин не исключил возможности переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в ходе переговоров по итогам визита в Китай.
Путин не исключил возможности встречи с Зеленским
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«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить, как закончить конфликт на юго-востоке Украины», — отметил российский лидер.

При этом он добавил, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь посредством исполнения Минских соглашений.

Ранее российский лидер отметил, что итоги президентских выборов на Украине свидетельствуют о полном провале политики Порошенко.

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