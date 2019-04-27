Путин не исключил возможности встречи с Зеленским
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«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить, как закончить конфликт на юго-востоке Украины», — отметил российский лидер.
При этом он добавил, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь посредством исполнения Минских соглашений.
Ранее российский лидер отметил, что итоги президентских выборов на Украине свидетельствуют о полном провале политики Порошенко.