В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Зеленского

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В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины со стороны российского лидера Владимира Путина.
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Зеленского
  • Reuters

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.  

Говоря о президентских выборах на Украине, он подчеркнул, что Москва с уважением относится к выбору украинцев.

«Тем более что этот выбор весьма очевиден», — добавил он.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев, комментируя выборы на Украине, отметил шансы на улучшение двусторонних отношений

По последним данным, Зеленский одерживает победу на выборах, набирая более 73% голосов после обработки 99% протоколов.

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