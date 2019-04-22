В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины со стороны российского лидера Владимира Путина.

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о президентских выборах на Украине, он подчеркнул, что Москва с уважением относится к выбору украинцев.

«Тем более что этот выбор весьма очевиден», — добавил он.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев, комментируя выборы на Украине, отметил шансы на улучшение двусторонних отношений.

По последним данным, Зеленский одерживает победу на выборах, набирая более 73% голосов после обработки 99% протоколов.