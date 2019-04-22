Зеленский после обработки 99% протоколов получает более 73% голосов

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,22% голосов по итогам обработки 99,03% протоколов.
Зеленский после обработки 99% протоколов получает более 73% голосов
  • Reuters

Соответствующие данные представлены на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,46% избирателей.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. Официальные результаты будут объявлены 30 апреля.

Ранее представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.

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