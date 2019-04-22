Зеленский после обработки 99% протоколов получает более 73% голосов
- Reuters
Соответствующие данные представлены на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,46% избирателей.
Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. Официальные результаты будут объявлены 30 апреля.
Ранее представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.