Команда Зеленского готовит восемь законопроектов для внесения в Раду

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.

«Мы работаем над законопроектами, которые после того, как Зеленский станет президентом, будут внесены в парламент для скорейшей реализации», — цитирует «Громадське» Разумкова.

По его словам, над проектами работали ещё до выборов.

«Это закон о народовластии, о расширении норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте», — рассказал он.

Как отметил Разумков, эти законопроекты планируется внести в парламент в первую очередь.

Ранее Зеленский заявлял, что вскоре представит план действий для прекращения огня в Донбассе. Своей приоритетной задачей он называл возвращение арестованных в России украинцев.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, после обработки 98,98% протоколов Владимир Зеленский набирает 73,21% голосов, Пётр Порошенко — 24,26%.