Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.

«Для нас сейчас задача, я считаю, номер один — вернуть всех наших заключенных, всех военнопленных, наших моряков», — приводит его слова «СТРАНА.ua»

Он добавил, что «сделает всё, чтобы вернуть» арестованных в России украинцев. Зеленский уточнил, что это «приоритетная задача».

По данным ЦИК Украины, после обработки 20,91% протоколов, Зеленский набирает 73,35% голосов, а Пётр Порошенко — 24,3%.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе украинским морякам.

Моряки ВМС Украины были задержаны 25 ноября 2018 года после незаконного пересечения российской границы в районе Керченского пролива.

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