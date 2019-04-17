Суд в Москве продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам

Лефортовский суд Москвы постановил продлить до 24 июля срок ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлениями Лефортовского районного суда до 24 июля 2019 года продлён срок содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК России», — цитирует агентство пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

Все слушания проходили в закрытом режиме для сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса.

Ранее сообщалось о продлении судом ареста восьмерым украинским военнослужащим.

Глава Украины Пётр Порошенко заявил о намерении добиться освобождения моряков через международный трибунал.

Военнослужащие Украины были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.