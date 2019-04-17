Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.

«Продлить в отношении обвиняемых... срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 24 июля 2019 года», — цитирует ТАСС судью Сергея Рябцева.

Отмечается, что арест был продлён Роману Мокряку, Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско, Сергею Цыбизову, Богдану Головаше, Сергею Попову, Владимиру Терещенко и Андрею Шевченко.

Заседание прошло в закрытом режиме.

В суде присутствовала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Ранее обвинение просило суд продлить арест 24 украинским морякам.

Военнослужащие Украины были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.