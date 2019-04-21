Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.

«Мы будем делать очень мощную информационную войну, чтобы закончить огонь в Донбассе. Мы вас приглашаем, нам нужна будет ваша помощь», — сказал он журналистам.

Он рассказал, что журналистам будет представлен план действий.

«Нашей избирательной кампанией мы показали, что можем делать, что у нас сильная молодая команда. У нас есть креативные идеи, но нам нужна ваша помощь», — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что намерен снять с должности генерального прокурора Юрия Луценко, так как он относится к «старой команде».

Опубликованные результаты экзитпола показали, что победу на выборах президента одерживает Владимир Зеленский. Он набрал 73,2% голосов, Порошенко — 25,3%.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.