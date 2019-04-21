Тур на двоих: Украина выбирает между Зеленским и Порошенко

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Сергей Гусаров
На Украине стартовал второй тур выборов президента. За главный государственный пост борются актёр Владимир Зеленский и действующий глава Украины Пётр Порошенко. Почти 30 тыс. избирательных участков открылись по всей стране в 8:00 по местному времени (совпадает с Москвой). Накануне выборов украинское МВД сообщило о множестве нарушений «дня тишины», отметив, что перед первым туром закон соблюдали добросовестнее. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Тур на двоих: Украина выбирает между Зеленским и Порошенко
  • © Vasily MAXIMOV / AFP
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  • 21 апреля 2019

    По всей Украине в 8 утра по местному времени (совпадает с Москвой) открылись 29 982 избирательных участка. Они продолжат работу до 20:00.

    Однако есть и исключения. Если обратить внимание за рубеж, то первыми пункты для голосования откроются в Австралии (01:00 по киевскому времени), а последними — в США (18:00).

  • На пост главы государства претендуют актёр Владимир Зеленский, набравший в первом туре 30,23% голосов, и действующий глава государства Пётр Порошенко, получивший поддержку 15,94% избирателей.

    В первом туре выборов явка составила 63,52%. Свои голоса отдали 18 817 656 украинцев.

  • Доброе утро, уважаемые читатели RT!

    Мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую второму туру президентских выборов на Украине.

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