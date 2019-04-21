Тур на двоих: Украина выбирает между Зеленским и Порошенко

На Украине стартовал второй тур выборов президента. За главный государственный пост борются актёр Владимир Зеленский и действующий глава Украины Пётр Порошенко. Почти 30 тыс. избирательных участков открылись по всей стране в 8:00 по местному времени (совпадает с Москвой). Накануне выборов украинское МВД сообщило о множестве нарушений «дня тишины», отметив, что перед первым туром закон соблюдали добросовестнее. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

© Vasily MAXIMOV / AFP