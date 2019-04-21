Тур на двоих: Украина выбирает между Зеленским и Порошенко
- © Vasily MAXIMOV / AFP
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21 апреля 2019
По всей Украине в 8 утра по местному времени (совпадает с Москвой) открылись 29 982 избирательных участка. Они продолжат работу до 20:00.
Однако есть и исключения. Если обратить внимание за рубеж, то первыми пункты для голосования откроются в Австралии (01:00 по киевскому времени), а последними — в США (18:00).
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На пост главы государства претендуют актёр Владимир Зеленский, набравший в первом туре 30,23% голосов, и действующий глава государства Пётр Порошенко, получивший поддержку 15,94% избирателей.
В первом туре выборов явка составила 63,52%. Свои голоса отдали 18 817 656 украинцев.
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Доброе утро, уважаемые читатели RT!
Мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую второму туру президентских выборов на Украине.