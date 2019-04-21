Экзитпол: Зеленский лидирует во втором туре выборов президента Украины

Короткая ссылка
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты национального экзитпола.
Экзитпол: Зеленский лидирует во втором туре выборов президента Украины
  • ©Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com

Так, Зеленский набирает во втором туре выборов 73,2% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 25,3%.

Ранее на Украине закрылись избирательные участки для голосования на выборах, явка к 15:00 превысила 47%.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить