Экзитпол: Зеленский лидирует во втором туре выборов президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты национального экзитпола.
- ©Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com
Так, Зеленский набирает во втором туре выборов 73,2% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 25,3%.
Ранее на Украине закрылись избирательные участки для голосования на выборах, явка к 15:00 превысила 47%.
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