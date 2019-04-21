Экзитпол: Зеленский лидирует во втором туре выборов президента Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты национального экзитпола.

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