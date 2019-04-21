На Украине завершилось голосование во втором туре выборов президента
На Украине в воскресенье, 21 апреля, закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.
- РИА Новости
Ранее в ЦИК Украины отметили, что в ходе второго тура выборов не было зафиксировано системных нарушений.
По данным Центризбиркома, явка на 15:00 превысила 47%. Как заявляли в полиции, было получено более 900 сообщений о нарушениях.
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