Полиция Украины получила более 900 сообщений о нарушениях на выборах
- globallookpress.com
- © Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com
«В полицию поступило почти 940 сообщений, связанных с выборами», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, открыто 12 уголовных производств, составлено 13 административных протоколов «по фактам нарушения в избирательной сфере».
Ранее в полиции заявили, что получили почти 700 таких сообщений.
На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента. Как заявили в ЦИК, явка на 15:00 составила более 47%.