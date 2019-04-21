Полиция Украины получила более 900 сообщений о нарушениях на выборах

Украинская полиция по состоянию на 17:00 мск получила более 900 сообщений о нарушениях, связанных с выборами президента Украины. Об этом заявили в пресс-службе Национальной полиции.

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«В полицию поступило почти 940 сообщений, связанных с выборами», — говорится в сообщении в Facebook. Как отмечается, открыто 12 уголовных производств, составлено 13 административных протоколов «по фактам нарушения в избирательной сфере». Ранее в полиции заявили, что получили почти 700 таких сообщений. На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента. Как заявили в ЦИК, явка на 15:00 составила более 47%. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.