Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

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Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.
Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%
  • Reuters

Как отмечается, пока представлена информация по одному из 199 округов.

К 11:00 явка составляла почти 8%.

Участки будут работать до 20:00.

За высший государственный пост борются шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко. 

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