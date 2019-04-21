Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.

Reuters

Как отмечается, пока представлена информация по одному из 199 округов. К 11:00 явка составляла почти 8%. Участки будут работать до 20:00. За высший государственный пост борются шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко.