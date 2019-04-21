ЦИК Украины заявила об отсутствии системных нарушений на выборах

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Второй тур выборов президента Украины проходит в штатном режиме, системные нарушения пока не зафиксированы. Об этом заявила член ЦИК Украины Наталья Бернацкая.
ЦИК Украины заявила об отсутствии системных нарушений на выборах
  • globallookpress.com
  • © Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com

«Выборы президента Украины проходят в штатном режиме. На данный момент не фиксируются системные нарушения, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан», — цитирует РИА Новости Бернацкую.

Она отметила, что это очень позитивные новости.

«Волеизъявление проходит свободно, демократически, прозрачно», — добавила она.

Ранее в украинской полиции заявили о получении более 900 сообщений о нарушениях, связанных с выборами. 

На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента, явка на 15:00 составила более 47%. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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