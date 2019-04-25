Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

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Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
  • РИА Новости

«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», — сказал он.

Глава государства отметил, что не знает, как будут дальше складываться российско-украинские отношения, поскольку «это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины».

«Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать эти отношения в полном объёме. Но мы не можем это делать в одностороннем порядке», — подчеркнул Путин.

Ранее в ЦИК Украины завершили обработку всех протоколов: Владимир Зеленский набрал 73,22%, Пётр Порошенко — 24,45%.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя выборы на Украине, заявил о шансах на улучшение двусторонних отношений. 

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