Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
- РИА Новости
«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», — сказал он.
Глава государства отметил, что не знает, как будут дальше складываться российско-украинские отношения, поскольку «это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины».
«Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать эти отношения в полном объёме. Но мы не можем это делать в одностороннем порядке», — подчеркнул Путин.
Ранее в ЦИК Украины завершили обработку всех протоколов: Владимир Зеленский набрал 73,22%, Пётр Порошенко — 24,45%.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя выборы на Украине, заявил о шансах на улучшение двусторонних отношений.