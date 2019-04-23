ЦИК: Зеленский победил на выборах президента Украины

Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины после обработки 100% протоколов.

Отмечается, что Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

При этом уточняется, что за шоумена свои голоса отдали чуть более 13,5 млн украинцев, за действующего лидера — 4,5 млн.

Ранее Владимира Зеленского поздравили в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян.

Сообщалось, что по итогам обработки 99% протоколов кандидат набрал более 73% голосов избирателей.