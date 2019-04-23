ЦИК: Зеленский победил на выборах президента Украины
- Reuters
Отмечается, что Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.
При этом уточняется, что за шоумена свои голоса отдали чуть более 13,5 млн украинцев, за действующего лидера — 4,5 млн.
Ранее Владимира Зеленского поздравили в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян.
Сообщалось, что по итогам обработки 99% протоколов кандидат набрал более 73% голосов избирателей.