ЦИК: Зеленский победил на выборах президента Украины

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RT
Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины после обработки 100% протоколов.
ЦИК: Зеленский победил на выборах президента Украины
  • Reuters

Отмечается, что Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

При этом уточняется, что за шоумена свои голоса отдали чуть более 13,5 млн украинцев, за действующего лидера — 4,5 млн.

Ранее Владимира Зеленского поздравили в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян.

Сообщалось, что по итогам обработки 99% протоколов кандидат набрал более 73% голосов избирателей.

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